” Grupo Mateus” faz proposta para comprar Supermercado Carvalho em Codó e mais 06 do grupo

O Grupo Mateus está cada vez mais perto de ‘tomar’ boa fatia do mercado que antes era ocupada pelo Grupo Carvalho. Após a inauguração do Mix Mateus Atacado e varejo, em Timon (MA), no mês passado, o leste do Maranhão começa a ser tomado pelo grupo que tem interesse em comprar sete lojas e deve substituir o empreendimento de Reginaldo e Van pelo menos em quatro municípios [inicialmente, antes de chegar ao Piauí]: Timon, Caxias, Codó e Bacabal.

A maioria dessas lojas já fecharam ou estão fechando. Em Timon, por exemplo, foi nítida a queda nas após a inauguração no Mix Mateus e o grupo já inicia a negociação com proposta para adquirir essas sete lojas. Em Caxias ainda mantém duas lojas, mas muitos clientes preferem ir para Timon comprar no Mateus.

Mas o que pode ser apenas um acordo do tipo ‘fica no Maranhão, que eu fico no Piauí’, pode causar um verdadeiro litígio no futuro. Mateus tem hoje o dobro da estrutura, funcionários e faturamento do Carvalho e já está no Pará e Tocantins, desta forma, não tem como eles não chegarem ao Piauí.

Interesse do Mateus não falta. O jatinho particular da empresa não sai mais de Teresina. O Carvalho tenta reagir como pode. Mesmo após o fechamento de uma série de lojas, tenta reestruturar sua rede que parece ter parado no tempo.

CONCORRENTES EM NÚMEROS

Atualmente, só em Teresina, O carvalho possuí 21 lojas. Segundo levantamento na edição especial da Revista Exame “Maiores e Melhores” de 2016, o supermercado piauiense vendeu em 2015 o equivalente a R$ 1.603,8 bilhão, já o Mateus Supermercados, no mesmo período, totalizou R$ 3.262,2 bilhões em vendas.

Fonte: http://180graus.com