Handebol: Time do Olympus é prejudicado e Batista é Campeão do Infanto feminino

O handebol feminino proporcionou um jogo digno de final para uma plateia que prendeu a respiração até os últimos minutos. A decisão entre o Colégio Olympus e o Colégio Batista aconteceu nesta terça-feira (13) no Ginásio Carlos Fernando e quem esteve lá, viu um grande jogo disputado ponto a ponto, onde no final terminou tudo igual no placar Batista 15 e Olympus 15, mais com o saldo de dois gols no geral o Batista se tornou campeão.