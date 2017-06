Hospital do Câncer Aldenora Bello terá R$ 338 mil para novos equipamentos

O tratamento do câncer no estado do Maranhão receberá mais um reforço. Por meio de emenda parlamentar, destinada pelo deputado federal Rubens Junior (PCdoB), o Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Bello (IMOAB) irá receber, nesta semana, R$ 338 mil para aquisição de novos equipamentos.

“A saúde é um dos compromissos do nosso mandato e o hospital Aldenora Bello é referência no tratamento do câncer no Maranhão há quase 50 anos. Precisamos contribuir para que sua atuação seja ampliada”, destacou o deputado Rubens Junior.

A emenda parlamentar destinada por Rubens Junior será investida na compra de novos equipamentos na área médica, que garantirão maior alcance da eficiência e segurança dos pacientes.

Entre os anos de 2016 e 2017, Rubens Junior organizou a destinação de suas emendas parlamentares para suas principais bases políticas. Dos R$ 30 milhões encaminhados para 29 municípios maranhenses, R$ 22 milhões são exclusivos para a saúde.

O deputado federal destacou que os seus esforços estão se somando aos do Governo do Estado, que está fazendo o maior investimento em Saúde da história do Maranhão. “Em sua gestão, o governador Flávio Dino tem trabalhado para erguer uma verdadeira rede estadual de atendimento, que funcione com eficiência, viabilidade, probidade e acessível para todos”, detalhou.