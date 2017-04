Igreja Cristã Evangélica de Codó completa 50 anos em grande Estilo

A segunda noite foi aberta com a oração ministrada pelo Pastor Museus presidente do Conselho de Pastores .

A Igreja cristã chegou. Codó no ano de 1962 e em 1967 foi organizado a igreja ,hoje conta com três igrejas e mais uma sub congresso no sabiazal.

Depois aconteceu apresentações do Grupo de Coreografia e também de teatro. A Banda Vineyard se apresentou e louvor ao nosso Deus com belos hinos, em um momento a filha do Pastor Natan Sara teve o privilegio de louvar um hino com a banda e fez bonito.

Depois de belos louvores o Pastor Luciano Manga pregou a palavra de Deus que foi lida no livro dos Hebreus Capitulo 10 e versículo 24, onde o pastor relatou que não devemos seguir igreja e sim ser semelhante a Jesus Cristo,e que devemos encorajar outras pessoas.

É uma grande alegria fazer essa festa dos 50 anos da igreja, nesta cidade. Representa para nós um momento muito importante, porque a igreja faz história abençoando a sociedade, a cidade e tem sido um marco para todo povo codoense disse o Pastor e Cantor Luciano Manga.