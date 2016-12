Implantado na cidade de Peritoró projeto Pioneiro em segurança Publica

Uma solenidade realizada na tarde desta quinta (22) em Peritoró, marcou a implantação da 4ªUNIDADE TÁTICA DAS CIDADES – UTC do Maranhão. A ação é um projeto em fase de implantação desenvolvido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública – SSP, com vistas a dotar as cidades do interior de um mecanismo auxiliar de reforço no combate à criminalidade.

O novo serviço consiste num grupamento especial de força, dotado de uma viatura moderna, armamento especial (fuzis, metralhadoras e pistolas das Forças Armadas), e policiais treinados que ficarão sediados na cidade de Peritoró prestando apoio extensivo nas cidades de Alto Alegre e Lima Campos.