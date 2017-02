Inscrição para consultor financeiro do Sebrae finaliza na quarta

No total, estão disponíveis no Maranhão 14 vagas para bancários aposentados acima de 60 anos que atuarão no Programa Empreender Mais Simples como orientadores de crédito para as MPEs.

Foto / divulgação: Para o diretor superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins, o Empreender Mais Simples é de grande importância para os pequenos negócios neste momento de retomada da economia nacional.

Na contramão do mercado de trabalho, que tende a substituir profissionais de idade avançada por funcionários mais jovens, o Sebrae está com inscrições abertas em todo o país para contratar bancários aposentados. A instituição está formando uma rede nacional de consultores financeiros com o objetivo de auxiliar empresários de micro e pequenas empresas a conseguirem financiamento para capital de giro.

Os aposentados com experiência em análise de crédito têm até a próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, para se inscrever, de acordo com o edital Credenciamento de Aposentados do Sistema Bancário. Ao todo, são 510 vagas para o país, onde 14 delas são destinadas ao Maranhão.

Os interessados que se enquadrarem nos requisitos do edital, podem se inscrever no site www.sebrae.com.br/credenciamento-credito. A seleção será feita por análise de currículo e os candidatos devem ter, no mínimo, 60 anos e comprovar que trabalharam pelo menos dez anos como analistas de crédito ou gerentes de contas de pessoa jurídica, especialmente atendendo micro e pequenas empresas.

De acordo com o edital, os consultores vão orientar os empresários e avaliar a capacidade de pagamento dos pequenos negócios. Os selecionados firmarão contrato com o Sebrae até dezembro de 2018. A remuneração será de R$ 453,00 para cada empresa atendida e os consultores poderão trabalhar na própria casa. Ao final de cada consultoria, deverá ser emitido um relatório comprovando o trabalho. Cada consultor deverá atender, em média, 10 empresas por mês, podendo ter a complementação da renda mensal em cerca de R$ 4.530,00.

Com essa iniciativa, o Sebrae pretende atender mais de 70 mil micro e pequenas empresas que necessitam de orientação para contrair financiamentos em bancos, visando a melhoria da capacidade de investimento dos pequenos negócios. Além disso, a abertura de novas vagas para consultores prestigia uma categoria de profissionais com expertise e capacidade técnica.

CORRELATA

Empreender Mais Simples vai facilitar acesso ao crédito para MPEs

O Sebrae lançou em meados de janeiro deste ano o “Empreender Mais Simples: menos burocracia, mais crédito”, fruto de parcerias com o Governo Federal e o Banco do Brasil. “O objetivo é reduzir a burocracia e orientar donos de pequenos negócios no acesso a financiamentos, criando condições para que eles gastem menos tempo com as obrigações acessórias e se voltem mais para a gestão do negócio. O Empreender Mais Simples também objetiva facilitar o acesso ao crédito com orientação de especialistas para os empreendedores não correrem riscos como a inadimplência”, destaca o diretor superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins.

Um total de R$ 8,2 bilhões será disponibilizado às micro e pequenas empresas pelo programa nos próximos dois anos. Também serão investidos R$ 200 milhões no desenvolvimento e na melhoria de dez sistemas informatizados para desburocratizar a gestão de empresas.

De acordo com pesquisa do Sebrae, 83% dos donos de pequenos negócios não recorreram a crédito no último ano e 19% dos empreendedores que já buscaram as instituições financeiras para obter financiamento, em algum momento da vida empresarial, tiveram o pedido de empréstimo negado. O estudo aponta, ainda, para o aumento da inadimplência, que passou de 3,4% para 8% entre 2012 e 2016.

“Por isso, o programa é tão relevante e estaremos utilizando toda a experiência dos aposentados do sistema bancário para orientar, com propriedade, os empreendedores maranhenses nesse momento que está sendo de retomada da economia nacional e onde, certamente, os pequenos negócios terão um papel fundamental”, acredita Martins.