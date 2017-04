Inscrições para o Conselho Estadual de Meio Ambiente acontecem até 03 de maio

Você representante de empresas e sociedade civil organizada quer fazer algo em prol do meio ambiente? Então, não perca essa oportunidade. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) abre inscrições para o processo eleitoral de preenchimento das vagas de Membro Titular e Membro Suplente para composição do plenário do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), no triênio de 2017 a 2020.

As entidades interessadas e seus respectivos participantes podem realizar sua inscrição até o dia 03 de maio de 2017, com a apresentação de vários documentos. Portanto, fiquem atentos ao prazo. Edital, lista de documentação e formulário de inscrição está no site www.sema.ma.gov.br.

Os documentos podem ser encaminhados por meio digital (em formato pdf), através do e-mail consema.ma@hotmail.com ou endereçados à Comissão Eleitoral, sendo entregues no Setor de Protocolo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), de segunda à sexta-feira, no horário das 13h às 19h.

De acordo com a portaria n º 012, de 24 de fevereiro de 2017 (disponível no site da SEMA), o processo eleitoral será para preenchimento de 24 vagas, sendo: oito para Titulares do Segmento Empresarial; oito para Suplentes do Segmento Empresarial; oito para Titulares do Segmento da Sociedade Civil Organizada e oito para Suplentes do Segmento Sociedade Civil Organizada.

A eleição acontecerá no dia 22 de junho de 2017, das 8h às 18h, na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA). Maiores informações por meio dos telefones: (98) 3194-8900/ (98) 91778880.

O Consema

O Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA tem a finalidade de deliberar, no âmbito de sua competência, sobre as diretrizes e políticas públicas garantindo o equilíbrio e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação do meio ambiente em todas as suas formas, maximizando os seus efeitos desejáveis, impedindo ou minorando impactos ambientais negativos e implementando a recuperação do meio ambiente degradado.