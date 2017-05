Instituto Inaldo Abreu e Prefeitura de Boa Vista do Gurupi realizaram Ação Social com 2555 atendimentos

Dessa vez a cidade que foi contemplada com a Ação Social do Instituto Inaldo Abreu, foi a cidade de Boa Vista do Gurupi é um município do estado do Maranhão, Brasil. Localiza-se na microrregião do Gurupi, mesorregião do Oeste Maranhense. O município tem 7.949 habitantes (Censo 2010) e 438 km². Localiza-se exatamente na fronteira entre o Maranhão e o Pará, um município pacato.

Durante todo sábado aconteceu diversos atendimentos entre eles:

Clinico Geral,Ginecologista,Oftalmologista,Odontologista,Cortes de Cabelos,Manicure,Limpeza de Pele,Recreação para a crianças, entrega de mas de 200 cestas básicas e presentes para as Mães.

Foi uma ação em conjunto Instituto Inaldo Abreu e a Prefeitura de Boa Vista do Gurupi,onde o Prefeito Antonio Batista que deu maior apoio para que fosse realizado essa grande ação.