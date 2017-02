Já estão abertas as inscrições para semana pedagógica no município de Codó

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação informa que já estão abertas as inscrições para semana pedagógica em Codó, que será realizada no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017. O tema será “Currículo Escolar Integrado: uma construção necessária para repensar, rediscutir e reformular a proposta curricular”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site Clik aqui codo.ma.gov.br/semanapedagogica