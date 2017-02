Jeferson Portela participa da solenidade de passagem de Comando do 17ºBPM de Codó

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 20, no Auditório Comunitário da Polícia Militar de Codó, a solenidade de passagem de comando do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento da Região dos Cocais que abrange, também, os municípios de Timbiras, Coroatá e Peritoró. Na ocasião, o Tenente Coronel JURANDY de Sousa Braga assumiu, novamente, o comando do 17ºBPM em substituição ao Major HUDSON Carneiro Vieira, que permanece como o Subcomandante do Batalhão..

A solenidade contou com a presença do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o Sr Jefferson Portela, do Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão Coronel Frederico PEREIRA, do Comandante de Área da Região dos Cocais Coronel ZÓZIMO Paulino, os Srs Prefeitos de Codó, Francisco Nagib, de Timbiras Dr. Antônio Borba, dentre outras autoridades militares e civis, que acompanharam de perto o caminho trilhado de dedicação pelo ex-comandante. O ex-comandante, Major HUDSON Carneiro, aproveitou a oportunidade para agradecer e homenagear pessoas que foram essenciais em sua trajetória pelo batalhão e o sucesso do trabalho desenvolvido durante o seu comando. Ao encerrar a solenidade, o comandante Geral da PMMA Coronel Frederico PEREIRA, ressaltou o excelente trabalho desenvolvido pelo Major Hudson enquanto comandante do 17º BPM, e desejou ao Tenente Coronel Jurandy uma boa gestão frente, novamente, ao comando da unidade. ASCOM-17ºBPM