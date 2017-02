Jornalista Jean Teles é transferido para o Hospital da cidade de Presidente Dutra

A polícia investiga o que teria acontecido com o jornalista Jean Teles, encontrado desacordado, com cortes na nuca e caído fora do veiculo em uma estrada vicinal próxima a PRF de Caxias, no inicio da noite desta segunda (6).

Socorrido e encaminhado a UPA de Caxias, onde passou por exames de ressonância que apontaram a existência de uma hemorragia cerebral, Jean foi transferido ainda no inicio da noite para o hospital Regional de Presidente Dutra. O jornalista não reagia a nenhum estimulo e permanecia inconsciente, seu estado de saúde é considerado extremamente grave.

Jean Teles trabalhou que é do Pará e que estava há muitos tempo na cidade de Caxias onde trabalhou TV Mirante e atualmente faz parte da ASCOM- Assessoria de Comunicação da prefeitura de Caxias-Ma, que divulgou nota a imprensa sobre o incidente.