Jornalista Walney Filho relata como foi a tentativa de Assalto que sofreu

O jornalista Walney Filho relatou em sua rede social como foi a tentativa de assalto que o mesmo passou.

OBRIGADO PELO LIVRAMENTO, MEU DEUS!!

Meu Deus, hoje não quero pedir-te nada, apenas agradecer, pois me livraste de um grande mal. Obrigado Senhor!

Ontem a tarde sentado à sombra de uma árvore na porta de casa, após receber uma mensagem bíblica do salmo 91, em meu celular, levantei da cadeira e caminhei para entrar em casa. Dois assaltantes chegaram por trás numa moto e anunciaram o assalto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a arma do jovem disparou próximo aos pés dele mesmo. Assustei-me, e ele fugiu. Esse tipo de assalto é comum aqui em Codó. Por dia, mais de 30 pessoas sofrem esse tipo de violência nas ruas, ou nas portas de residências.

No meu caso, houve o livramento de Deus a quem sempre amanheço e anoiteço agradecendo pela vida, trabalho e família. Portanto, hoje externo aqui o livramento de Deus à minha vida.

Obrigado senhor!!