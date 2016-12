Jovens são presos com dois revolveres após assaltar um Posto de Combustível em Codó

Dois jovens foram presos na tarde de hoje, 21, pelo Esquadrão Águia III de Motos da Policia Militar de Codó, após realizarem um assalto no Posto de Combustível Bom Pastor localizado na Avenida Augusto Teixeira, Centro, levando a quantia de R$ 212,00 do frentista e uma moto CB 300 de um cliente do posto, que abastecia no momento do roubo.

Ao tentar empreender fuga foram interceptados pelo Esquadrão Águia e acabaram colidindo entre si, mesmo assim um deles conseguiu correr na tentativa de fuga, porém foi alcançado pelos policiais militares.