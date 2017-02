Legislativo enaltece a conquista pela primeira unidade de alta complexidade em Codó

Na última terça-feira foi inaugurado o Centro Nefrológico de Codó. Representando o Poder Legislativo estavam o Presidente da Câmara Municipal de Codó, Expedito Carneiro e os vereadores da base aliada. Na ocasião, os parlamentares consideraram a inauguração um grande marco na história da política codoense. Em suas palavras, Expedito Carneiro falou sobre o poder da força de vontade e de como os pacientes de Codó poderão ter uma rotina de tratamento menos desgastante e mais humana.

“Gostaria de primeiramente cumprimentar todas as autoridades presentes e parabenizar ao povo de Codó por essa conquista. Essa vitória demonstra uma excelente parceria de políticos comprometidos em fazer o melhor ao seu povo. Um sonho que uniu o empreendedorismo do Dr. Lúcio Noleto e família, o então prefeito Zito Rolim, secretários de saúde que lutaram pela ideia, a Câmara de Vereadores e a vontade política do prefeito Francisco Nagib. No entanto, a maior vitória é das pessoas que precisam dos atendimentos e do tratamento. Só elas sabem o quanto era sofrido viajar para fazer o seu tratamento e agora terão mais conforto e comodidade, próximos de suas casas e da família”, ressaltou o presidente.

Mais avanços na saúde

O vereador Leonel Filho salientou os avanços que o município vem alcançando na saúde, tanto na gestão anterior, quanto no atual governo, que já inicia sua administração entregando a população a primeira unidade de alta complexidade do município

“Sem dúvidas é uma conquista que não podemos mensurar. Ter uma unidade intensiva aqui em nossa cidade, atendendo a todas as pessoas que sofrem com problemas renais em nosso município e em nossa região. Fazer o tratamento de diálise em sua própria cidade é um privilégio que nossa população terá a partir de agora. Fruto do trabalho de políticos competentes e homens de bem. É um sonho, que só as pessoas que mais precisam, como mesmo falou nosso presidente Expedito Carneiro, sabem o valor de poder torná-lo realidade. Mais avanços virão, com a reforma do HGM, o centro de parto normal, reforma do SAMU, aquisição de veículos e muito mais nos aguarda”, comentou o líder do governo na câmara.

“Estão de parabéns todos os codoenses no dia de hoje, dia especial. Será o primeiro de dias melhores pela frente. Foi uma grande luta do prefeito Zito, Dr. Cláudio Paz, do então secretário e hoje vice-prefeito, Ricardo Torres. E hoje se concretiza na gestão da Secretária Aurilívia Barros e do Prefeito Francisco Nagib, que já inicia sua gestão com essa enorme contribuição ao nosso povo e aos pacientes de Codó”, destacou a vereadora Maria Paz

Também estiveram presentes prestigiando o evento e conhecendo as instalações na Nefroclínica de Codó os vereadores Iltamar Muniz, Milson da Gabriela, Rômulo Vasconcelos, Ivan do Naby, Cleane Cobel, Chaguinha da Câmara, Pedro Santos, Nonato Sampaio e Júnior Oliveira.

Ascom – CMC