“Ler a Bíblia me trouxe de volta a Cristo”, diz Chuck Norris

Chuck Norris ainda é uma das figuras mais reconhecidas na indústria do cinema, mas muitos não sabem que ele também é seguidor de Jesus Cristo e fala abertamente sobre sua experiência como cristão.

“Eu entreguei a minha vida ao Senhor aos 12 anos. Fui batizado também aos 12. E isso foi crescendo dentro de mim. E quando eu tive oportunidades de ir para as cruzadas do pastor Billy Graham, infelizmente eu tinha algum trabalho no cinema. Às vezes eu perdia a noção e por isso eu acabei perdendo um casamento”, disse ele ao site CBN News.

Norris se afastou de Jesus, mas encontrou o caminho de volta para Cristo através da Bíblia. “Eu estava sempre com raiva, eu tinha um buraco enorme no meu coração, nada me fazia feliz. Depois acabei me casando com uma mulher temente a Deus, e em casa ela lia a Bíblia todas as manhãs. Depois de um tempo ela disse: ‘Você quer que eu leia em voz alta para você?’”, contou o ator.

“Então eu sentei e ela começou a ler a Bíblia em voz alta para mim, todas as manhãs. Finalmente, eu disse: ‘Bem, deixe-me ler’, e assim comecei a ler a Bíblia em voz alta. E então foi como se Deus me dissesse: ‘Chuck, é hora de voltar para casa. Já passou tempo suficiente’. Agora meu coração está cheio de novo”, declarou.

Deus nas Artes Marciais

Chuck também revens que seu programa nacional de artes marciais é baseado em princípios cristãos. “A filosofia das artes marciais é basicamente baseada nos princípios da Bíblia. Mesmo que não falemos sobre Jesus, podemos falar sobre o que Jesus fala na Bíblia: amar o seu próximo e ser uma boa pessoa. Mesmo quando não podemos citar as Escrituras, podemos parafrasear o que Jesus diz na Bíblia ou o que o apóstolo Paulo diz. De forma indireta, é o que fazemos”, comentou.

Ele diz que deve todo o seu sucesso à graça de Deus. “‘Chuck, você é o cara mais sortudo do mundo. É campeão mundial de karatê e uma estrela de filmes no cinema e na TV’. Quando me dizem isso, eu sorrio porque a sorte não tem nada a ver com isso. Deus tem tudo a ver com isso”, pontuou.

E sobre os memes da internet que dizem que Norris é poderoso o suficiente para curar o câncer? A resposta de Chuck é bem peculiar. “Havia um homem cujas lágrimas podiam curar o câncer ou qualquer outra doença, incluindo a verdadeira causa de todas as doenças: o pecado. Seu sangue nos curou. Seu nome era Jesus, não Chuck Norris. Se sua alma precisa de cura, a prescrição que você precisa não é ‘As lágrimas de Chuck Norris’, é o sangue de Jesus”, finalizou.