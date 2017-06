Maior marca de produtos personalizadas para corredores da América Latina lança loja online

1 de Junho de 2017 – A Mantle Brasil, maior empresa de artigos esportivos personalizados para corredores de rua da América Latina, anunciou na manhã desta quinta-feira (1), o lançamento de sua loja online. Trata-se do primeiro e-commerce do Brasil voltado para a venda de camisas personalizadas para corredores atletas ou não. A loja que conta com dezenas de camisetas estampadas personalizadas e básicas sem estampa, já pode ser acessada para compra no endereço loja.mantle.com.br.

A empresa veio preencher uma lacuna do mercado que pudesse colocar à disposição de praticantes de atividades físicas, corredores, esportistas e atletas a opção de compra online de camisetas exclusivas que refletem o estilo de vida dos corredores, dentro e fora das pistas.

O loja online possui fácil navegabilidade, dentro de um design clean, moderno e atraente. O e-commerce pode ser acessado por celulares e dispositivos móveis e roda nas versões Android e iOs. O ambiente de compra é altamente seguro e segue os mais avançados protocolos internacionais de segurança.

“Esportistas, atletas e corredores não tinham a opção de comprar camisetas esportivas personalizadas de alto padrão para corrida no conforto de sua casa ou na palma da mão, por meio de um celular. Devido ao grande número de pedidos para compras online, a Mantle decidiu inovar nessa modalidade comercial”, destacou o diretor executivo da Mantle Brasil, Pablo Rodrigues.

No site, o cliente encontra disponível para compra dezenas de camisas de duas linhas: a linha Lifestyle com estampas personalizadas desenvolvidas pelos melhores designers e artistas plásticos do Brasil, e a linha Colors, camisas básicas sem estampa, confortáveis e de perfeito caimento. São produtos para o público masculino e feminino, em quatorze cores nos diferentes tamanhos.

As peças são produzidas em tecido cem por cento poliamida nobre de alta qualidade com proteção UV50+, que protege a pele dos raios do sol; auxilia na troca de calor corporal; possui ação antibacteriana; garante conforto, desempenho, ergonomia, durabilidade, estilo, beleza e um perfeito caimento no corpo.

Na primeira compra o cliente ganha 15% de desconto. A loja oferece as mais variadas formas de pagamento, aceitando as principais bandeiras de cartão de crédito, como também a opção boleto bancário, e parcela em até 3 vezes sem juros na opção crédito.

“Estamos muito animados com este e-commerce. A Mantle Brasil sempre trabalhou com grandes quantidades, e sempre existiu uma cobrança muito grande por não atendermos os corredores com os nossos produtos de forma individualizada”, contou Rodrigues.

O gerente de marketing da Mantle, Daniel Albuquerque, disse que o mercado brasileiro vai ter sua necessidade atendida com a disponibilização de camisetas personalizadas de alto padrão para corredores, em ambiente digital. “Nosso objetivo com a loja virtual é oferecer produtos que encante os corredores de forma inovadora e exclusiva”, destacou.

A loja online segue um planejamento de lançar outras linhas de produtos (linha Pro, como camisas, bermudas de compressão, jaquetas entre outros) também para atletas e esportistas que buscam desempenho e alta performance.

A Mantle Brasil tem a expertise de quem já produz artigos de alta qualidade e totalmente personalizados, tanto para corredores, assessorias esportivas, como para grandes eventos pelo Brasil. A empresa busca o maior índice de rendimento, design, conforto, satisfação, e realiza pesquisas e testes avançados com o objetivo de oferecer o que existe de moderno em relação a modelagem, tecido, costura e acabamento.

SOBRE A MANTLE BRASIL

A Mantle Brasil é a maior empresa da América Latina em equipamentos running personalizados. A empresa produz artigos para corredores atletas ou não, tais como camisetas, bermudas, jaquetas, viseiras entre outros. A Mantle está presente nas maiores corridas, grupos e assessorias esportivas do país. A empresa busca sempre o maior índice de rendimento, design, conforto e satisfação em suas peças, por isso realiza pesquisas e testes avançados com o objetivo de oferecer sempre o que existe de moderno em relação a modelagens, tecidos, costuras e acabamentos. Além de um rígido controle de qualidade em sua linha produtiva, seus maquinários estão entre os mais modernos do mercado, que funcionam em conjunto com toda linha produtiva via sistema de informação, onde é possível acompanhar em tempo real o passo a passo de cada produção.