Mais de 1.600 aceitam Jesus após igrejas se unirem para evangelizar cidade

Um movimento de evangelismo promovido por mais de 350 igrejas em Dallas/Fort Worth, no Texas, está resultando em um grande avivamento nos Estados Unidos.

Os cristãos que fazem parte do “reviveTX” têm como objetivo compartilhar o Evangelho com os moradores da região por 50 dias, em um período que se iniciou na Páscoa e vai até Pentecostes.

Os resultados testemunhados pelo ministério são surpreendentes — mais de 1.600 pessoas aceitaram Jesus Cristo desde que o reviveTX começou, em abril. Os participantes do movimento estão pregando o Evangelho aos moradores de 10 regiões do Metroplex, no Texas.

Segundo Kyle Martin, fundador da organização Time to Revive, todos os voluntários foram equipados e treinados para compartilharem sua fé.

“O treinamento foi realmente muito simples, baseado em apenas quatro palavras: amar, ouvir, discernir e responder”, disse ele à CBN News. “Quando nós amamos como Cristo, consequentemente iremos ouvir. Então nós discernimos a partir do Espírito Santo e depois iremos responder com o Evangelho”.

Para Martin, essa é uma forma de ver os cristãos retornando para os princípios da igreja descrita no livro de Atos. “É tão simples que as pessoas pensam: ‘Qual é o truque?’ Mas realmente não existem truques. Estamos apenas fazendo o que Deus nos pediu para fazer”.

Martin conta que os participantes vão às ruas para compartilhar o Evangelho pela manhã, tarde e à noite, mas isso não é tudo.

“O Senhor vem abrindo portas para nós entrarmos nas escolas públicas e compartilhar o Evangelho”, disse ele. “Estamos entrando em restaurantes fast-food e temos ido em vários estabelecimentos”.

“Aqui, os cristãos estão começando a realmente crer, pois eles já foram transformados por Cristo e querem compartilhar o Evangelho onde eles estiverem”, acrescentou Martin.

Além de serem evangelizados, Martin disse que os novos convertidos estão sendo discipulados pelo ministério reviveTX.

“Todas as noites em nossos cultos, a razão pela qual estamos vendo esse movimento é que estamos alinhando todas estas pessoas que conheceram o Senhor durante o dia”, explicou. “À noite, nós dizemos nos cultos: ‘Eu preciso de você para discipular essa pessoa’”.

ReviveTX está previsto para se encerrar em Pentecostes, no dia 4 de junho.