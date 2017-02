Major Hudson emite nota de agradecimento a população e diz que continuará em Codo

As minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, Senhor do Universo, por ter me conduzido até aqui, fortalecendo-me com a graça da vida, com saúde, vigor e entusiasmo, para passar o Comando do 17ºBPM ao Ten Cel Jurandy Braga, a quem tenho apreço, amizade e respeito, além de agradecer a confiança de estarmos, novamente e pela terceira vez, trabalhando juntos.

Agradeço a toda tropa do 17°BPM/Codó, pelo empenho no trabalho realizado durante o período de pouco mais de 1 ano em que estive à frente do Comando desta Unidade Policial Militar e reafirmo o sentimento de dever cumprido ao contribuir para estreitar a relação Polícia/Sociedade através da inovação em implantar ações sociais dentro do Quartel da Polícia Militar em Codó Maranhão, a reorganização do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Codó, criação do Esquadrão Águia que contribuiu para dobrar em 2016 o número de veículos recuperados ou localizados em Codó, a reativação do Policiamento no Povoado de Cajazeiras, bem como a valorização do público interno com a instituição de um Plano de Saúde acessível para os policiais militares, dentre outros.

Policiais abnegados, valorosos, honrados e comprometidos com a causa da Segurança Pública e que nunca mediram esforços para tentar assegurar a sensação de segurança pública, mesmo diante das dificuldades.

Estendo os agradecimentos ao Comando da PMMA, Comando do Policiamento do Interior Área IV, à imprensa, aos funcionários civis do Batalhão, à sociedade codoense, enfim, a todos que contribuíram para o cumprimento da nossa missão…

As movimentações funcionais na Corporação devem ser encaradas com profissionalismo e serenidade, pois fazem parte do cotidiano castrense.

Permanecerei aprendendo e contribuindo no 17ºBPM na função de Subcomandante do BPM.

Cordialmente,

Maj QOPM Hudson Carneiro Vieira Carneiro.