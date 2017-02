Se prepare para curtir o melhor pré-carnaval do Maranhão, já com a de tradição de o melhor Carnaval do Maranhão, “Bloco das Rosas” dia (19), de fevereiro a partir das 18h a folia vai começar no Retorno do Zuza e o melhor com a voz incrível da baixinha Mara Pavanelly que vai matar a saudade dos fãs de Codó.

Chame os amigos e se prepare pra cair na folia que vai rolar e o melhor totalmente gratuito . Venha se divertir em um local que oferece conforto, segurança, muita diversão, gente bonita e além de uma mega estrutura.