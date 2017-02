Menina que sobreviveu a acidente é levada de maca a velório da mãe

Única sobrevivente de um acidente de carro que matou sua família, neste domingo, uma menina de 13 anos conseguiu o aval médico para ser levada de maca ao velório da mãe e do irmão, em São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul.

Com a perna imobilizada, Valéria Correia da Rosa insistiu em participar da cerimônia, em uma funerária no mesmo quarteirão do hospital. Ela chegou de ambulância e permaneceu no local por cerca de uma hora, de onde retornou para ser submetida a uma cirurgia.

Já no fim da manhã de domingo, logo após receber os primeiros socorros, a menina pediu aos médicos que abrissem uma brecha no atendimento para que ela pudesse dar adeus aos parentes.

O registro da despedida na Capela São Lucas, fotografado pela repórter Amanda Lima, da Rádio Missioneira, comoveu internautas. A maca foi colocada ao lado dos caixões, enterrados na manhã de segunda-feira no cemitério municipal da cidade. Valéria acompanhava a mãe Gisele de Oliveira Correia, de 29 anos, o padrastro Fabiano Irassoque Brum, de 33 anos, e o irmão, Fabiano Ariel Correia Brum, de apenas 8 meses, além de um casal de amigos em uma festa no município vizinho de Santo Antônio das Missões. Na volta para São Luiz Gonzaga, o carro em que estavam bateu em outro veículo na BR-285. O acidente deixou seis mortos. Apenas Valéria e Igor de Santis Moraes, de 30 anos, que estava no outro carro, resistiram à colisão.

