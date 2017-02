Município de Codó e Governo do Estado firmam acordos para melhorias na educação

O Governo do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Codó firmaram na sexta-feira (18) dois acordos de cooperação para melhorias na educação. Além do Prefeito de Codó, Francisco Nagib, e do Secretário de Estado da Educação, Filipe Camarão, estiveram presentes no encontro o vice-prefeito, Ricardo Torres, o deputado estadual Cesar Pires, a secretária municipal de educação Deuzimar Serra, a Secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, o Secretário de governo, João de Deus, o vereador Max Tony e a gestora regional da educação, Fátima Falcão.

Na ocasião foram assinados dois termos de parceria entre o Governo do Maranhão e a prefeitura de Codó: o primeiro para a cessão de professores, em cooperação mútua, a fim de suprir carências de docentes nas redes estadual e municipal. O segundo é sobre o centro de formação para todos os educadores, transformando Codó em um pólo de capacitação docente para toda a região.

O secretário destacou as ações da gestão estadual no município, como a construção do Núcleo de Educação Integral, construção de uma escola no Km 17 e a reforma da escola quilombola entregue no ano passado. “O governo e a prefeitura caminharão juntos para melhoria da qualidade de vida da população de Codó”, ressaltou Felipe Camarão.

A secretária municipal de Educação, Deusimar Serra, apontou que a parceria vai impactar na formação de dois mil professores do município. “A educação de Codó esperava por isso”, revelou.

Representando o poder Legislativo, o vereador Pastor Max destacou o compromisso do Governo do Estado com a educação. “Codó amargou por muito tempo problemas históricos e hoje conta com a parceria do Governo do Estado”, disse.

Para o prefeito de Codó, Francisco Nagib, tanto os acordos quanto outras parcerias entre o Estado e o município de Codó irão contribuir para o desenvolvimento dos alunos, professores e demais profissionais ligados a educação. “Muitos avanços já foram feitos em apenas quarenta dias. Ter esse apoio do governo do Maranhão é muito importante. Por meio dessa parceria já iremos entregar para Codó o Núcleo de Formação Integral, o Centro de Formação de Professores e a escola do Km 17. Com essa união de forças nós iremos caminhar juntos em prol de melhorias para a educação de Codó”, concluiu.