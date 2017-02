Nota de Falecimento :

É com muito pesar que informamos sobre a morte da nossa grande amiga e companheira de jornada Juredes mais conhecida como Leda . A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ela, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos.

Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos.

Seu corpo está sendo velado na sua Residência que fica na Rua Pernambuco Qd A 2,Casa 15 no residencial Santa Rita.

O enterro será as 17 hs