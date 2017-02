Novas turmas do Programa Brasil Alfabetizado

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, através do Programa Brasil Alfabetizado comunica aos professores alfabetizadores que queiram participar da nova etapa do referido programa, que os formulários de cadastro estão à disposição para a formação das turmas.

O Programa tem como base a necessidade de universalizar a alfabetização entre jovens, adultos e idosos e de promover uma educação inclusiva, com valorização das diferenças, da diversidade e atingir a Meta 9 do PNE (elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais).

Maiores informações, na sala de Programas e Projetos da SEMECTI.

