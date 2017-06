Novo posto de serviços do SAAE está a disposição do público no Viva Cidadão de Codó

Agora a população de Codó já poderá contar com mais um ponto de atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Desde o mês de maio a autarquia abriu seu posto avançado para atendimento ao público, que irá funcionar nas dependências do Viva Cidadão, no centro da cidade.

De acordo com o Diretor Geral do SAAE de Codó, Evimar Barbosa, a iniciativa possibilita mais uma opção de atendimento aos consumidores codoenses. “É uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Codó, que irá facilitar o atendimento ao público de nossa cidade. Além de nossa central de atendimento, na nossa própria sede, poder contar com um posto do SAAE na sede do Viva Cidadão é saber que os clientes terão mais opção e comodidade”.

Dentre os serviços ofertados, o público poderá contar com informações gerais, emissão da segunda via de talão, pedido de ligação nova, pedido de religação de água, transferência de ramal, corte a pedido, extratos de débitos.

Ascom – PMC