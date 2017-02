O jornalista Jean passa por cirurgia em Hospital de Teresina

O jornalista Jean Teles ex repórter da tv mirante e atual membro da equipe de jornalismo da ASCOM Caxias, encontra-se internado no hospital São Marcos em Teresina.

Exames apontaram um aneurisma cerebral que ocasionou todo o mau súbito que aconteceu na última segunda-feira.

Hoje quarta-feira à tarde, o jornalista foi submetido a uma cirurgia no cérebro da qual foi bem sucedida.

O quadro clínico do jornalista continua grave,

ainda respira através de aparelhos. O médico que o atendeu informou que agora, tudo só depende da reação de Jean Teles e, que as próximas horas serão de muita expectativa para avaliar o quadro clinico de Jean Teles e como será sua reação após a cirurgia.

Os familiares encontram-se em Teresina, inclusive os familiares do estado do Pará, terra natal de Jean Teles.

Augusto Neto

ASCOM CAXIAS.