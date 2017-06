O mundo está cheio de ódio porque se esqueceu das palavras de Jesus, diz Billy Graham

Em uma mensagem devocional publicada no último sábado (24), o evangelista Billy Graham fez uma análise do cenário em que o mundo se encontra nos dias atuais.

“Enquanto o verdadeiro cristianismo diminuiu, a grosseria e a violência aumentaram. Vizinhos brigam com vizinhos. As agressões são um grande problema nas escolas e as ‘guerras de gangues’ entre adolescentes têm apresentado ameaça séria”, avalia.

“Pais e mães disputam e brigam. Casas estão se desintegrando. Altos funcionários do governo se envolvem em xingamentos e discussões acaloradas, que não estão de acordo com a dignidade do seu cargo”, ele continua.

Por que os atos de selvageria têm penetrado na sociedade? De acordo com Graham, é porque as pessoas se esqueceram das palavras de Jesus, relatada em Mateus 5:5: “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra”.

“Eu já vi homens resistentes, ásperos e endurecidos abrirem os seus corações pela fé, receberem a Cristo como Salvador se e tornarem tranquilos, pacientes e misericordioso”, comentou o evangelista.

Por fim, Graham fez uma oração por todos os cristãos, pedindo para que em um mundo movido pela raiva, todos pudessem ser “usados para trazer paz em meio aos conflitos”.