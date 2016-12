O Pior Tipo de Exercício, Que Te Faz Envelhecer Mais Rápido

De acordo com a ciência, existe uma diferença entre a idade cronológica e a idade biológica, o que significa que você pode ter 50 anos, com o corpo de 40. Com certeza você já conheceu alguém que não só parece ter 10 anos a menos, mas têm energia e disposição de sobra. Aliás, tenho certeza que você já viu exatamente o contrário, alguém que parece ser muito mais velho do que realmente é.

Então qual é o segredo? Genética? É a resposta que mais parece fazer sentido… Mas a genética tem pouco a ver com a rapidez que alguém envelhece. Acredite ou não, VOCÊ tem muito mais controle sobre esse processo do que imagina.

Não é ficção científica… Você PODE retardar seu processo de envelhecimento, MAS só se você souber a coisa certa para isso acontecer.

Vários homens e mulheres já descobriram esse segredo e conseguiram atrasar seus relógios biológicos. Eu vou te mostrar todas as dicas e truques que funcionam contra o envelhecimento daqui a pouco, mas primeiro vamos ver o que acontece quando você envelhece…

Seu metabolismo diminui muito quando você envelhece. Isto torna quase impossível queimar gordura e perder peso. Os hormônios responsáveis por todas as características da juventude, como pele viçosa, massa muscular, energia e desejo sexual diminuem a cada ano que passa. E se você não fizer nada, os níveis desses hormônios vão cair até não ter mais volta. O envelhecimento deixa seus ossos mais frágeis porque tira do seu corpo os minerais vitais que são essenciais para manter os ossos fortes. É por isso que muitos idosos sofrem fraturas de quadril que podem levar a problemas de saúde ainda mais graves. Não são só as suas características físicas que são afetadas pelo envelhecimento… seu cérebro sofre também. Sua memória, capacidade de resolver problemas e habilidade de tomar decisões diminuem e pioram a cada ano. E o que é pior: Depois dos 40, sua idade biológica começa a acelerar e você envelhece mais rápido do que sua idade real! Na realidade, para cada ano que passa você pode envelhecer até 6 meses a mais. Isso significa que quando você completar 42 anos, seu corpo estará completando 43… se continuar desse jeito, aos 48 seu corpo poderá ter 52 anos!!

A verdade dói, porém é a verdade. Mas isso não precisa ser assim. VOCÊ pode retardar o envelhecimento e prolongar sua juventude. Quando você aplicar minhas estratégias anti-envelhecimento, vai poder REVERTER esse processo por diminuir seu envelhecimento biológico para ele ficar menor que sua idade real.

Veja o que você pode esperar se usar minhas estratégias anti-envelhecimento:

Você vai conseguir acelerar seu metabolismo, reprogramando seu corpo para queimar gordura imediatamente. Vai fortalecer seu corpo por recuperar densidade óssea. Aumentar sua capacidade cerebral, melhorando a memória o raciocínio, deixando você mais esperto. Desacelerar drasticamente o processo de envelhecimento do seu corpo. Assim, seu envelhecimento biológico ficará menor que o cronológico, o que fará você se sentir mais novo a cada ano que passa.

Agora, eu preciso te avisar… o que você vai ler agora provavelmente vai contra tudo o que você já ouviu antes. MAS isso é porque pouquíssimas pessoas sabem de fato como retardar o processo de envelhecimento.

Pense nos chamados “especialistas” que dão dicas contra o envelhecimento… como eles são? Se eles não aparentam ter 10-15 anos a menos que a idade real deles, você acha mesmo que eles estão no caminho certo?

Eu sei que não podemos julgar um livro pela capa, mas quando se trata de prevenir o envelhecimento, eu prefiro acreditar nos profissionais que agem de acordo com o que dizem…

Agora, aqui estão os 3 PIORES erros que você precisa evitar se quiser retardar o processo de envelhecimento, aumentar o metabolismo para queimar gordura, aumentar a produção de hormônios da juventude para ganhar mais energia e disposição e para ficar com um corpo magro, forte e saudável:

1. Exercício Aeróbico

Muitas pessoas pensam que o exercício aeróbico é a solução para a perda de peso e gordura. Apesar desse tipo de exercício ser bom (se feito corretamente), ele não faz nada para retardar o processo de envelhecimento. Na verdade, ele faz exatamente o contrário! Fazer longas sessões desse tipo de exercício vai quebrar as fibras musculares e aumentar a produção de radicais livres. Os radicais livres são moléculas malignas que danificam as células do seu corpo e aceleram o envelhecimento.

Se sua preocupação é a saúde cardíaca, existe uma maneira muito mais eficiente de melhorar sua saúde cardiovascular, que eu vou contar daqui a pouco. E aqui vai a melhor parte: leva apenas 1/3 do tempo de um treino aeróbico convencional e também ativa a produção dos hormônios da juventude em vez dos indesejáveis radicais livres que fazem você envelhecer mais rápido!