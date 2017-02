O traficante Dalcir Moura Brandão é preso pela policia de Codó pela 5º vez

Foi preso pela 5ª vez pela Polícia Militar de Codó o traficante Dalcir Moura Brandão, com ele foram encontrados nove papelotes de maconha e uma quantia em dinheiro. A prisão de Dalcir foi realizada pela EQUIPE do ESQUADRÃO ÁGUIA que conseguiu surpreender o traficante quando este estava em atividade.

De acordo com o apurado, o acusado é irmão de um dos maiores traficantes de Codó, morto há alguns anos. Márcio Grego, vulgo “Buchada” comandava o tráfico de drogas na capital do estado e constantemente vinha a Codó para ostentar. Buchada foi assassinado na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo ao Supermercado Santa Maria com vários tiros, o crime nunca foi elucidado, com a morte do irmão, Dalcir seguiu a carreira no crime e parece que não tem nenhuma vontade de mudar o rumo de sua vida.