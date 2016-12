Ocorrências Policiais registradas pela PM no Período Natalino, em Codó.

O 17°BPM realizou no sábado, 24, operações em conjunto com a Guarda Municipal de Codó para coibir possíveis malfeitores, tendo em vista que nesta época aumenta o número de delitos. Foi realizado além de abordagens e revistas à pessoas com atitude suspeita a fiscalização de trânsito, pois também aumenta o número de condutores alcoolizados e veículos em situação irregular e fora das normas de trânsito.

As ocorrências policiais registradas do dia 24 para 25 foram: 02 assaltos a celulares;01 pessoa em atitude suspeita (nada constatado); 01 ameaça com arma de fogo (resolvido no local; 01 veículo furtado; 01 baderna (evadiu se);06 perturbação do sossego (resolvido no local); 01 homicídio (vítimas foram encaminhadas para atendimento no pronto socorro do HGM pelo Samu; 23 veículos irregulares apreendidos; 02 armas de fogo (espingarda) apreendidas; 01 condução suspeito de roubo de motocicleta e 02 Maria da Penha (Resolvido no local).

Por volta das 02:00hs do dia 25, a PM foi informada que dois indivíduos haviam sido alvejados por duas pessoas não identificadas que efetuaram vários disparos contra as vítimas na Travessa do Sol no Bairro Codó Novo, mais precisamente próximo da sede das quebradeiras de coco. As vítimas foram identificadas como *Bruno Luís Feitoza Souza de 18 anos (alvejado por dois disparos na região do tórax)* e *Carlos Saraiva de Azevedo, vulgo buxim de 21 anos (alvejado por 12 disparos em diversos locais do corpo)*, onde este último não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. A segunda vítima se encontra no Hgm em situação grave. No local foi feito ainda a remoção para o patio da delegacia de 01 (uma) motocicleta Yamaha Factor Vermelha, que estava com as vítimas para averiguação. A vítima Carlos Azevedo estava preso e saiu da prisão devido ao indulto natalino, respondia por homicídio, arrombamento à casa lotérica e dentre outros crimes.

No dia 25, domingo, as ocorrências policiais registradas pela PM foram:

01 Elemento alvejado por disparo de arma acidental (ao chegar no hospital havia sido liberado); 02 Som automotivo perturbando o sossego público (resolvido no local); 01 Ameaça – condução; 03 Badernas – 02 condução; 01 Atrito – resolvido no local; 01 Briga – nada constatado; 01 Agressão – condução; 01 Apoio timbiras – sem êxito

01 acidente com vítima fatal; 01 Moto – recuperada; 01 arrombamento à estabelecimento comercial (proprietário constatou na manhã de hoje mas ocorreu na madrugada do dia 24) e 02 veículos apreendidos.

Por voltas das 23hrs de ontem, 25,na MA 026, próximo ao aeroporto do FC aconteceu um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Yamaha lander placa PSN 5636 e uma bicicleta, o proprietário da bicicleta o Sr Miguel da Silva viera 32 anos,residia no Povoado Montevideu veio a óbito no local e o proprietário da motocicleta foi atendido pelo Samu e encaminhado para o HGM.

Ascom-17°BPM