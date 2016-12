Papa Titulo Hollanda GHC/ Maurício de Nassau (Codó) é Campeão Maranhense

A temporada 2016 do Campeonato Maranhense de Handebol já entrou para a história da competição, especialmente pelo novo formato de disputas, recorde de inscrições e duelos emocionantes na grande final com equipes de todo o Maranhão. Para conhecer os campeões das 3 categorias (infantil, infanto e adulto) foi montada uma maratona de jogos que começou na sexta-feira (16) e terminou no domingo (18), com rodadas simultâneas em três ginásios: Ipem – Calhau, Apae e Castelinho.

O ginásio Castelinho recebeu os jogos da categoria adulta (feminino e masculino). No domingo (18), pela manhã, o Moto Handebol (bicampeão da Etapa São Luís) disputou o 2º turno contra o Hollanda M. de Nassau de Codó. Em jogo disputado ponto a ponto, o Hollanda venceu por 19 a 18, garantindo a vaga para a grande final do torneio. Na decisão, que ocorreu no mesmo dia pela tarde, o Hollanda de Codó enfrentou a equipe Graça Aranha de Imperatriz (vencedora do 1º turno) e faturou o título geral da competição, vencendo por 28 a 11.

No masculino, mais um confronto digno de um clássico do handebol. Em disputa emocionante, o São Luís HC (campeão do 2º turno Etapa São Luís) venceu o Hollanda M. de Nassau por um gol de diferença (25 a 24). Dessa forma, a equipe de São Luís provocou o segundo jogo contra os codoenses (equipe campeã do 1º turno geral, realizado em Imperatriz). E logo após a final do feminino, os dois times retornaram à quadra. Mas o cansaço era nítido dos dois lados. E dessa vez, o Hollanda conseguiu vencer o São Luís HC por 25 a 13, ficando com mais um título.

Grandioso e inédito. Essas palavras resumem o torneio que neste ano contou com um novo formato, reunindo atletas de todo o Maranhão. Foram 4 meses de disputas, recorde de inscrições, 88 equipes, totalizando 1.300 atletas nas 4 regionais (Cocais, Tocantina, Central e São Luís); 305 jogos nas 3 categorias (infantil, infanto, adulto) feminino e masculino; mais de 4 toneladas de alimentos arrecadados e 10 instituições sociais beneficiadas.

O Campeonato Maranhense de Handebol tem o patrocínio do Governo do Estado do Maranhão e da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

CATEGORIAS INFANTIL E INFANTO

Tradição no handebol Maranhense, a escola Barbosa de Godois foi a que mais faturou títulos, dominando as categorias de base. Com as equipes do infantil (feminino e masculino), o Barbosa de Godois, bicampeão da Etapa São Luís , foi campeão geral nessas categorias. O Audax – Ma ficou com o vice-campeonato.

Já no infanto feminino, a equipe ‘Jovens Liceu’ ficou com o título, seguida pela Arteceb de Imperatriz. Este ano, a equipe do Liceu também foi campeã invicta dos Jogos da Juventude. Com a vitória, o Liceu colocou o Maranhão na segunda divisão desse torneio nacional. No masculino, AESF/PM foi o grande campeão e o Barbosa de Godóis ficou com o vice-campeonato. VEJA ABAIXO TABELA DE RESULTADOS

RESULTADOS FINAIS CAMPEONATO MARANHENSE DE HANDEBOL 2016

CATEGORIA INFANTIL

Feminino

1º Barbosa de Godois

2º Audax – MA

Masculino

1º Barbosa de Godois (São Luís)

2º Audax – MA (São Luís)

CATEGORIA INFANTO

Feminino

1º Jovens Liceu (São Luís)

2º Arteceb (Imperatriz)

Masculino

1º AESF/PM (São Luís)

2º Barbosa de Godois

CATEGORIA ADULTA

Feminino

1º Hollanda GHC/ Maurício de Nassau (Codó)

2º Graça Aranha (Imperatriz)

Masculino

1º Hollanda GHC/ Maurício de Nassau (Codó)

2º São Luís HC (São Luís)

Fonte:Maranhão Esporte