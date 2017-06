Pé de Queijo assina contrato com a Tv Codó

O radialista e apresentador, Edimilson Filho, popular Pé de queijo, estará de volta à televisão codoense nos próximos dias. A informação chegou à Redação no início da manhã desta terça-feira (13). O contrato foi assinado na noite de ontem e tem validade, inicialmente, de dois anos.

Edimilson Filho, atualmente, está no rádio ocupando o horário da manhã durante a semana na Mirante AM. trabalhou por vários anos na TV Palmeira do Norte na época de apogeu da emissora que marcava a maior audiência da cidade. Seu último trabalho em TV foi na FCTV onde comandou por três anos o programa Fala Codó, principal produto da emissora.

Fora do ar na televisão por quase um ano, Edimilson retorna, agora, na TV Codó, hoje comandada pela família Rolim. A diretoria da TV Codó não especificou data de estreia de Edimilson Filho, mas afirmou que será dentro de um curto espaço de tempo.

O Correio Codoense deseja sorte ao nosso amigo Pé de Queijo e temos a certeza de se tratando de um profissional de talento, desafio dado será desafio cumprido. Parabéns!!!

Fonte: Correio Codoense