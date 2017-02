Pesquisa Nacional – Avaliação da Administração Federal

O Instituto Paraná Pesquisas é um nome consolidado no mercado paranaense há mais de 27 anos. Nos últimos 5 anos com o objetivo de nacionalizar a empresa, a atuação do Instituto pode ser acompanhada nacionalmente. Esse ano, temos a pretensão de atingir todos os Estados Brasileiros no intuito de divulgar ainda mais o trabalho do Instituto. Com a repercussão dos nossos trabalhos com alta margem de acertos, conquistamos o respeito de diversos formadores de opinião. A Paraná Pesquisas mantém um alto grau de fidelização, conquistando Clientes com a filosofia de encontrar as melhores soluções com qualidade e idoneidade comprovadas pelo histórico de nossos trabalhos. Nosso objetivo é conquistar a confiança de nossos Clientes e fornecer a melhor informação.

Apresentamos os resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Brasil, com o objetivo de consultar à população sobre Avaliação da Administração Federal.

Baixa a pesquisa aqui