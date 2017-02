Plan Brasil, Henkel e Prefeitura de Codó inauguram escola na Comunidade de Mata Virgem

A Comunidade de Mata Virgem, localizada na zona rural do município de Codó, no Maranhão, inaugurou nesta quinta-feira (16/2), a Unidade de Ensino Municipal Vicente Barros. A cerimônia de lançamento do projeto, uma realização da Plan International Brasil, Henkel e Prefeitura de Codó, contou com a presença do prefeito Francisco Nagib, do ex-prefeito Zito Rolim, a secretária de educação, Deuzimar Serra, representantes das organizações responsáveis, vereadores, autoridades e comunidade local.

A nova escola integra o Projeto ‘Construindo o Saber’, iniciado em 2015, e tem o objetivo de melhorar a situação de duas escolas municipais de ensino infantil e fundamental I na zona rural Codó. As novas instalações da Escola Vicente Barros contam com uma sala de aula, diretoria, sala de informática, cantina, banheiro e área de circulação, com capacidade para atender cerca de 100 alunos. A escola antes funcionava em um barracão.

Para o prefeito Francisco Nagib, a inauguração é mais um passo em direção a erradicação das escolas de taipa no município. “É um momento único e que ficará na história de todos nós, pois é mais um importante passo em direção a erradicação das escolas de taipa em Codó, na luta pela melhoria no ensino e para elevar o nosso índice do IDEB. Quero agradecer a toda nossa equipe de governo, secretários, vereadores, os representantes da Henkel, a Plan Internacional e toda a comunidade Mata Virgem. Nossas famílias da zona rural estão mais satisfeitas com a conquista e eu me sinto muito feliz por toda a responsabilidade e de cumprir com meu papel. Que Deus abençoe a todos”, declarou.

Sobre a Plan

A Plan International é uma organização não-governamental de origem inglesa ativa há 76 anos e presente em 69 países. No Brasil desde 1997, a Plan possui, hoje, mais de 20 projetos que atendem, aproximadamente, 75 mil crianças e adolescentes. Sem qualquer vinculação política ou religiosa e sem fins lucrativos, está voltada para a defesa dos direitos da infância, conforme expressos na Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas. A organização trabalha em prol da proteção e contra a violência e abusos de todo tipo, contra a pobreza, a desigualdade e a degradação do meio ambiente e por uma boa alimentação, saúde e educação.

Sobre a Henkel

A Henkel é uma empresa alemã que opera globalmente e é líder nos três seguimentos em que atua. Suas unidades de negócios atuam tanto no setor industrial quanto no de consumo, graças as suas fortes marcas. A Henkel tem mais de 140 anos de sucesso e emprega cerca de 50 mil pessoas no mundo, com uma equipe diversa e apaixonada, unida por uma forte cultura corporativa.