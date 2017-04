PM flagra tentativa de assalto mata um suspeito e fere o outro no município de Picos

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto e outro ferido no município de Picos, distante 310 km da capital do Piauí. Segundo informações do 4º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, uma dupla numa motocicleta tentou assaltar um posto de combustível no Centro da cidade, quando foram surpreendidos por policiais que passavam numa viatura no momento do assalto, os bandidos ao verem a viatura disparam e os PM’s revidaram conseguindo acertar os dois suspeitos, um funcionário de um supermercado que fica próximo acabou sendo atingido por uma bala perdida.

Segundo o comandante do 4º BPM de Picos, tenente-coronel Edwaldo Viana, os suspeitos foram identificados como Francisco, mais conhecido como “Pançudo”, e Matheus, que eram tio e sobrinho, respectivamente. Na troca de tiros, o suspeito identificado com Matheus, morreu no local. A dupla residia no povoado Tabatinga, zona Rural de Picos.

Ainda de acordo com a PM, no momento do assalto, os funcionários do posto fariam o transporte de um malote com dinheiro apurado no local. O comandante, ainda elogiou os policiais que conseguiram coibir a ação criminosa.

Já o funcionário do supermercado, que acabou sendo baleado, foi levado ao hospital, mas passa bem, já que o projétil o atingiu apenas de raspão. O outro suspeito baleado, de nome Francisco, foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Justino Luz.

