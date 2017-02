Polícia Militar de Codo apresenta balanço de 2016

No fim da tarde desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a Polícia Militar através do Capitã Francilene um balanço completo sobre as ações em 2016.

Os números impressionam e destacam um intenso trabalho da Polícia Militar de Codó, qual se destaca em nível de estado.

Só em 2016 foram mais de 3.783 (três mil setecentas e oitenta e três), ocorrências atendidas, mais de 3 mil ligações via 190.

A polícia falou também sobre a crescente do tráfico de drogas e crimes relacionados a drogas, em 2016 foram 40 apreensões, com o empenho da Policia e o trabalho de inteligência conseguiu colocar muitos traficantes atrás das grades.

O Capitã apresentou dados importantes e relevantes sobre furtos de veículo e recuperação de veículos. Em 2016 foram recuperado 217 veículos, principalmente Motocicletas provenientes de Roubos ou Furtos.

Claro que nem todos os veículos furtados no município foram recuperados, porém, na maioria dos casos os veículos foram localizados e entregues a seus proprietários.

Também foram tirada de circulação 97 Arma de Fogo de pequeno e grosso calibre.

No anos de 2016 teve na cidade de Codo 46 homicídios três a mais que o ano de 2015

É importante frisar o trabalho dos “anônimos” da Polícia Militar, a Seção de Inteligência da PM vem realizando um trabalho destacável em nível regional. Eles trabalham sempre a paisana, não podem aparecer, eles são quase invisíveis e muitas vezes imperceptíveis, porém o trabalho realizado por esses profissionais fazem toda a diferença no combate contra ao crime e principalmente no combate as drogas. As vezes são meses, até ano de investigação para que a ação seja certeira.