O Serviço de Inteligência do 17ºBPM juntamente com a equipe policial do Serviço Ostensivo da Polícia Militar de Codó efetuou a prisão de três envolvidos no furto dos equipamentos de um som automotivo. Os policiais militares recuperaram mais de 13 itens furtados, entre módulos e fontes de som, equivalentes ao valor de mais de R$16 mil reais.

Segundo informações da vítima, o som automotivo estava guardado em uma Fábrica da cidade e foram dois funcionários que estavam envolvidos no furto. Sendo identificados como Geovan Vieira de Sousa, 32 anos e Charles de Moraes e Sousa, 25 anos, que repassavam os módulos para Cristiano Moura Silva, 22 anos, revender na cidade.

O proprietário somente percebeu a subtração do seu bem quando deslocava com o som automotivo para trabalhar na cidade de Teresina e ao chegar no Povoado KM 17 constatou a falta dos módulos no som. Sendo que um amigo já havia lhe oferecido os equipamentos automotivos e sem saber que eram de sua propriedade disse que não estava precisando.

Repassadas as informações para os policiais militares, em menos de duas horas conseguiram localizar o vendedor dos módulos, bem como os dois funcionários que realizaram o furto, além de recuperar todos os itens subtraídos do cidadão.

Os acusados e o material recuperado foram apresentados na delegacia de polícia.

Ascom 17ºBPM