Políticos de duas gerações se unem para apoiar o nome de Weverton para concorrer ao Senado

Duas gerações de políticos maranhenses se reuniram neste domingo (11), em Santa Inês, para dar início à construção de um projeto comum em torno da candidatura ao Senado do deputado federal Weverton Rocha (PDT). O encontro aconteceu na casa do casal Vianey Bringel, prefeita eleita de Santa Inês, e Robert Bringel, ex-prefeito da cidade, e reuniu nove prefeitos atuais e eleitos, além de deputados federais e estadual, vereadores e lideranças políticas de diferentes regiões do estado. Eles definiram uma estratégia conjunta para as eleições de 2018, apresentando Weverton Rocha como o nome de consenso do grupo para concorrer a uma das vagas do Senado, no campo político do governador Flávio Dino, e marcaram a próxima reunião para fevereiro de 2017, em Codó, a convite do prefeito eleito Francisco Nagib.

Participaram do encontro os ex-deputados e ex-prefeitos Rubens Pereira, Juscelino Resende, Valdivino Cabral e Chico Leitoa, o empresário Francisco Oliveira, os deputados federais Juscelino Filho e Weverton Rocha, o deputado estadual Glaubert Cutrim, os prefeitos Suely Pereira (Matões) e Gil Cutrim (São José de Ribamar), os prefeitos reeleitos Luciano Leitoa (Timon), Gleydison Resende (Barão de Grajaú) e Hernando Macedo (Dom Pedro), os prefeitos eleitos Francisco Nagib (Codó), Luanna Resende (Vitorino Freire), Talita Laci (Raposa) e Erlanio Xavier (Igarapé Grande), os vereadores Osmar Filho (São Luís) e Uilma Resende, presidente da Câmara de Vereadores de Timon. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior participou da organização do encontro, mas não pode comparecer devido o nascimento filha.

Durante o encontro os presentes destacaram a importância de um projeto comum para o estado e acertaram seguir unidos por esse objetivo, representado na candidatura de Weverton Rocha ao Senado. O deputado foi apontado por todos como uma jovem liderança, que se destaca pela coragem de luta, determinação e vontade de trabalhar pelo desenvolvimento do estado. A presença de lideranças estaduais experientes como Chico Leitoa, Juscelino Resende, Rubens Pereira, Francisco Oliveira e Valdivino Cabral foi um dos pontos mais destacados nas falas, que lembraram a importância das orientações e apoio desses políticos.

Weverton agradeceu o voto de confiança do grupo e destacou a presença dos nomes mais experientes na reunião. “As suas presenças deixam muito claro o engajamento e o comprometimento dentro do projeto”, afirmou. E ressaltou que sua candidatura ao Senado está nascendo de uma discussão de várias lideranças políticas, de diferentes partidos. “Nós vamos construir um projeto no qual todos vão tomar as decisões”, concluiu.