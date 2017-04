Prefeito de Codó e autoridades discutem políticas de Direitos Humanos com especificidades em Registro Civil de Nascimento

Na última terça-feira (25) diversas autoridades participaram de uma roda de diálogo com representantes de organizações da sociedade civil, gestores municipais e estaduais, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ONGs e redes de proteção. Estavam presentes o prefeito de Codó, Francisco Nagib, a secretária de Desenvolvimento Social, do Direito da Mulher, de Segurança Alimentar e Igualdade Racial, a Primeira Dama Agnes Oliveira, a secretária de Educação, Deuzimar Serra, além de outras autoridades. Na ocasião foram discutidos temas de políticas públicas em Assistência Social, Direitos Humanos, e as especificidades do Registro Civil de Nascimento.

O evento foi realizado no auditório da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), campus Codó, com palestras ministradas pelas servidoras da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), Adriana Oliveira, responsável pela supervisão de proteção e combate as violações, e Maria da Graça, Coordenadora de Promoção do Registro Civil de Nascimento.

O prefeito de Codó, Francisco Nagib mostrou-se satisfeito com a roda de diálogos. “É de grande importância ter diálogos para buscarmos soluções para beneficiar a população de nosso município. O nosso tema hoje é de suma importância para o nosso povo, principalmente para nossas mamães poderão registrar seus bebês logo após seu nascimento. Essa é uma grande conquista. Resgatar a identidade de nosso povo, mostrando o orgulho de ser codoense. Fico imensamente feliz por ter uma equipe, pronta e preparada por sempre buscar benefícios que melhoram a vida dos codoenses”.

Ascom – PMC