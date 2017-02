Prefeito de Codó visita o Centro de Nefrologia

Já está em funcionamento o Centro de Nefrologia da cidade de Codó, uma conquista para os 53 pacientes renais crônicos do município, que agora vão poder fazer o tratamento de hemodiálise perto de casa e do carinho da família.

O prefeito Francisco Nagib, que desde eleito lutou para que a clínica funcionasse, conseguiu dar fim ao sofrimento de pacientes que por 3 vezes por semana se descolavam em busca do tratamento em Caxias. O prefeito esteve com os pacientes no primeiro dia de hemodiálise na cidade. Alguns não contiveram a emoção diante do alivio que esta conquista representa para suas vidas.

“É uma diferença grande poder fazer o tratamento perto de casa. As viagens eram muito desgastantes. Aqui teremos todo conforto a comodidade bem pertinho de nossas casas e de nossas famílias”, declarou um paciente.

A clínica Nefrológica, que de fato será inaugurada dia 14, por questões de prólogo, dispõe de uma equipe profissional de alto nível e ainda conta com suporte externo para casos emergenciais. O acesso para os que sofrem com problemas renais ao tratamento era mais que compromisso de campanha do prefeito Nagib, era o sonho em realização.

“Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade e o apoio para poder finalmente proporcionar esse tratamento aos codoenses que precisam. Que bom que conquistamos juntos esse benefício para a nossa população logo no início de nossa gestão. Estou realmente muito feliz de ver os pacientes recebendo seus tratamentos com mais comodidade e próximo aos seus lares, bem aqui na nossa cidade.

Ascom – PMC