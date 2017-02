Prefeito de São João do Soter se reuniu com a SEAD em Brasília

Nesta terça-feira (14), comitiva do Governo do Estado, formada pelos secretários Adelmo Soares (SAF) e Simplício Araújo (SEINC), além da prefeita de São João do Sóter, Joserlene Silva, estiveram em Brasília onde reuniram-se com membros de diferentes áreas técnicas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD).

O objetivo do encontro foi dialogar sobre as principais demandas para a agricultura familiar maranhense, buscando alavancar o desenvolvimento do setor no Estado.

Para o secretário Executivo Adjunto da SEAD, Jefferson Coriteac, o encontro reitera a abertura da SEAD para a agricultura familiar de diferentes regiões do país. “Essa agenda foi fruto de uma visita que fizemos ao Maranhão em dezembro, na qual foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica com o governador Flávio Dino. Agora faremos uma análise técnica e orçamentária do documento”, completou o secretário adjunto Jefferson.

O secretário da SAF, Adelmo Soares, reforçou que o encontro, além de promover o diálogo e luta por conquistas para o Maranhão, demonstra também a atuação do Governo do Maranhão junto aos municípios. “A parceria entre as esferas públicas (Federal, Estadual e Municipal) só tem a favorecer nosso Maranhão, pois lutando juntos, poderemos caminhar mais longe na rota da transformação”, frisou o secretário de Estado da Agricultura Familiar.

MAIS AGRICULTURA FAMILIAR

Temas como estradas vicinais, poços, assistência técnica e patrulhas mecanizadas também foram pauta da reunião. As solicitações foram colocadas pela prefeita Joserlene Silva e o secretário Adelmo Soares, como ações para o desenvolvimento da região dos Cocais, em especial o município de São João do Sóter, que está entre os 30 municípios do Plano “Mais IDH”.

Na ocasião, a prefeita reforçou que a parceria e o diálogo entre o Governo do Estado e os municípios tem favorecido ações integradas e significado novos tempos. “É uma honra participar de um momento como este e estar junto com os secretários lutando por mais conquistas para São João do Sóter, o nosso município só tem a crescer e se desenvolver ainda mais”, apontou a prefeita Joserlene Silva.