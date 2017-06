Prefeito e autoridades se mobilizam junto a sociedade na culminância da Semana Sem Drogas em Codó

Nesta segunda-feira (26) o prefeito de Codó, Francisco Nagib, juntamente com o Diretor Municipal para Juventude, Valdeci Calisto, vereadores, conselheiros tutelares e outras autoridades municipais, realizou mobilização junto à população codoense na Praça Ferreira Bayma. O encontro foi para promover a culminância da Semana Sem Drogas, realizada entre os dias 19 e 26 de junho no município.

De acordo com o vereador Pastor Max, a promoção da Semana Sem Drogas em Codó tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade em relação ao alto índice de consumo abusivo de drogas (lícitas e ilícitas). “Essa mobilização tem a finalidade de contribuir com a transformação dessa triste realidade, através de uma campanha com foco, sobretudo nos jovens, a fim de que estes possam ser agentes multiplicadores dessa luta profética contra as drogas em nosso município”. Explicou o parlamentar.

O evento, que é uma parceria da Prefeitura de Codó, Secretarias de Desenvolvimento Social, de Saúde e de Educação, Conselho Municipal Antidrogas, CRAS, Conselho Tutelar e entidades da sociedade civil, acontece simultaneamente em todo Brasil. Várias entidades participantes do sistema antidrogas em Codó mobilizaram a sociedade e realizaram uma caminhada, que passou pela Av. Augusto Teixeira e se encerrou na Praça Ferreira Bayma.

O prefeito Nagib, que sempre foi um defensor de campanhas de combate as drogas em Codó, destacou a participação de todos. “Esta é uma temática muito séria e que preocupa a todos, os malefícios do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Durante a semana aqui em Codó aconteceram várias atividades sócio educativas e religiosas, como missas, mesa redonda, palestras em escolas, campanha na mídia, tudo com foco na problemática das drogas, procurando sensibilizar a sociedade civil e Poder Público. Precisamos estar sempre alertas e realizando constantes ações, nas escolas, nas ruas, igrejas e outras instituições”, alertou.

Sabendo mais

Semana Nacional Antidrogas surgiu em 1999, em comemoração ao primeiro aniversário da SENAD – SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS, criada em 19 de Junho de 1998. Essa Semana tem por objetivo principal a conscientização e a mobilização da sociedade brasileira, no que diz respeito aos problemas e às atividades de redução da demanda e oferta das drogas.

ASCOM