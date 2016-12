Prefeito Eleito de Codó, Francisco Nagib reúne todo secretariado e apresenta plano de governo para os próximos 100 dias.

O próximo prefeito do município de Codó, Francisco Nagib, realizou na noite desta terça feira (27), uma reunião com secretários, assessores e equipes, que teve como objetivo apresentar as ações de governo para os primeiros 100 dias de administração. Participaram do evento, o vice prefeito, Ricardo Torres, secretários de governo e servidores públicos de diversos setores. Na ocasião as oito secretarias e demais departamentos representados por seus líderes e coordenadores apresentaram suas ideias e planejamentos estratégicos para diversos segmentos do governo.

