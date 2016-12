Prefeito eleito Francisco Nagib e senador Roberto Rocha visitam espaço que poderá abrigar novo Mercado Central de Codó

Na manhã desta quarta-feira (28) o prefeito eleito de Codó, Francisco Nagib, acompanhado do senador Roberto Rocha, visitou um espaço que poderá abrigar o novo Mercado Central de Codó. De acordo com informações do próprio prefeito eleito, a proposta sobre um possível novo entreposto comercial de Codó será apresentada em reunião com toda a classe de trabalhadores do mercado central no dia 19 de janeiro.

“Iremos reunir toda a classe de trabalhadores e comerciantes que atuam em nosso mercado central e apresentar essa proposta, de um novo mercado, mais moderno e com o dobro da capacidade de espaço para os comerciantes. Esse projeto será viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Roberto Rocha”.