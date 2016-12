Prefeito eleito Francisco Nagib se reúne com equipes da saúde e infraestrutura

Nesta quinta-feira (29) o prefeito eleito de Codó, Francisco Nagib, se reuniu com as equipes das secretarias municipais de saúde e infraestrutura. À tarde, o prefeito eleito e a futura secretária municipal de saúde, Aurealívia Barros, foram apresentados ao organograma da pasta e aos profissionais e coordenadores da Secretaria de Municipal de Saúde,

“Nossa responsabilidade é muito grande, pois todos esperam uma gestão muito compromissada com os cidadãos e as famílias codoense. Todos sabemos que o bem-estar do cidadão começa pela saúde. Portanto, é nossa missão implantarmos um padrão de excelência. Para isso contamos com esses profissionais, que já estavam na estrutura da saúde da gestão anterior, e que são pessoas preparadas para um grande trabalho, onde todos estaremos sendo avaliados pelo nossa população. Conto com a dedicação de todos vocês”, comentou.

Em outro momento, Francisco Nagib esteve reunido com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural. Na oportunidade, o prefeito eleito assistiu a slides com propostas de projetos para obras de revitalização da Praça Alcebíades Silva e o Balneário Prainha.

“São propostas muito boas, que irão melhorar importantes espaços públicos de nosso município. Na reforma desses espaços serão revisto a questão de distribuição do espaço, estacionamento, acessibilidade do público, estruturas físicas, arborização, paisagismo e ornamentação, tornando esses lugares mais belos e funcionais para o lazer de nossas famílias”, concluiu.

Ascom