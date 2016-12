Prefeito eleito Francisco Nagib se reúne com forças de segurança pública para planejar primeiras ações em 2017

Na tarde desta quarta-feira (28) o prefeito eleito de Codó, Francisco Nagib, se reuniu com representantes do Departamento de Segurança Patrimonial e Trânsito para planejar as primeiras ações sobre segurança pública de sua gestão. Polícia Militar, Civil, DMtrans, Ciretran e poder legislativo estavam representados no encontro, onde foram colocadas questões como a contenção da violência no município, vídeo monitoramento e reorganização do tráfego.

Outro ponto acertado foi a primeira campanha educativa do trânsito, que acontecerá no próximo dia 02 de janeiro. “Foi um primeiro encontro, muito positivo, onde traçamos nossas estratégias para as primeiras semanas de nosso governo. Eu como gestor, assim como todos nós, tenho a missão de proteger as famílias codoenses. Pra isso precisamos criar mecanismos de prevenção e passar para as famílias e necessidade de preservarem suas vidas. Sabemos que segurança pública é uma competência do Estado, mas abraçamos essa causa e iremos fazer a nossa parte”, explicou Nagib