Prefeito Francisco Nagib e Primeira Dama entregam kits de enxoval para mães do CRAS São Francisco

Na tarde de terça-feira (25) o prefeito de Codó, Francisco Nagib, e a Primeira Dama e Secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, estiveram no CRAS do bairro São Francisco entregando Kits de enxoval para as mães da comunidade. Na ocasião, o prefeito conversou com as mães e falou sobre o trabalho da assistência social. “Estamos realizando o que sempre sonhamos para a nossa população, que é fazer com que as políticas públicas e o trabalho da assistência social cheguem até as pessoas que mais precisam. Estou muito feliz por estar aqui com todas vocês e entregar esses kits. A maternidade é o maior presente de Deus, um momento único e muito especial”, disse o prefeito.

Interagindo com as mães, o prefeito perguntou sobre como as famílias estavam recebendo os benefícios dos programas sociais, como Bolsa Escola, Bolsa Família e programa do leite. “Já recebi o Bolsa Escola e já fiz minhas compras. Também estou recebendo o Bolsa Família e o ticket do leite certinho lá na sede da assistência social. Quero também agradecer a equipe que me atendeu no HGM, pois tive meu filho agora e fui tratada com muito respeito, carinho e dignidade. Graças a Deus fui muito bem atendida”, agradeceu uma das mães do bairro São Francisco

Das mãos da Primeira Dama e do Prefeito Francisco Nagib, as mães receberam os kits de enxoval, que continham itens para uso próprio e para seis bebês. Os enxovais continham uma banheira plástica para o bebê, absorvente para as mães, alfinetes, três pares de roupas, casacos, mantas, meias, fraldas, cueiro, toalhas, sabonetes e shampoo, perfume e colônia, lençol, entre outros itens.

“Ser mãe é o momento mais especial e bonito na vida de uma mulher. Agradecemos ao carinho e apoio de todas vocês. Fazemos questão de acompanhar todos os programas, para que nossas comunidades possam ter dias melhores de ações importantes da assistência social, que estará sempre de portas abertas a nossa população. Parabéns a todas as mamães!”, agradeceu a Primeira Dama, Agnes Oliveira.

Agora bebês saem do HGM com seus registros de nascimento

Em suas palavras de encerramento, o Prefeito Francisco Nagib lembrou a importante conquista mais recente de sua gestão: o registro de nascimento feito no próprio HGM. “Estou muito satisfeito de saber que conseguimos agora que os filhos de Codó já saiam do HGM com registro de nascimento. No cartório demorava. Mas agora as crianças já saem do hospital com seu registro. Conseguimos evoluir esse processo. Não há mais subscrição e sim o registro definitivo da criança. Vamos poder proporcionar a todos vocês de forma gratuita. Não sai mais um bebê que não seja devidamente registrado”.