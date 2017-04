Prefeito Francisco Nagib inaugura nova quadra poliesportiva no aniversário de Codó

Os codoenses receberam neste domingo (16), dia em que Codó celebra 121 anos de sua emancipação política um importante equipamento esportivo. A nova quadra poliesportiva do município, localizada no Conjunto vereda, foi entregue na manhã de hoje pelo prefeito Francisco Nagib, acompanhado do Deputado Estadual, Cesar Pires, do vice-prefeito Ricardo Torres, além dos secretários municipais, vereadores, autoridades religiosas e pelos moradores da região.

A quadra poliesportiva recebeu o nome de desportista Homero grande jogador com passagem pela equipe do Nacional.

“O prefeito Francisco Nagib tem nos determinado a fazer equipamentos públicos de qualidade, pois os codoenses merecem serviços de excelência e é isso que a gestão municipal vem fazendo.

Para o prefeito Francisco Nagib, o dia de hoje é um dia festivo e de comemoração para toda a população. “Hoje estamos aqui para homenagear esse desportista, que foi um grande incentivador do desporto municipal. Uma justa homenagem. Codo celebra 121 anos de muita luta trabalho, dedicação e coragem.

Depois da inauguração da quadra o Prefeito Francisco Nagib e sua comitiva foram para a igreja de São Sebastião participar da missa de aniversario da cidade de Codó.

O prefeito Francisco Nagib não parou depois da missa, ele e sua comitiva inauguraram o Centro POP na Benjamim Constante,o CRASS na vila Camilo .