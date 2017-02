Prefeito Francisco Nagib participa de inauguração da Clínica de Hemodiálise de Codó

Nesta terça-feira (14), o prefeito Francisco Nagib participou da inauguração da Centro de Hemodiálise de Codó que atendera 54 pacientes por mês, e por dia 27.

O gestor percorreu as instalações junto ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Codó Aurilivia Barros e com o proprietário da nova unidade de saúde Dr. Lucio Noleto.

A Nefroclinica de Codó é o primeiro serviço de saúde de Alta Complexidade de Codó, e a a primeira do Maranhão habilitada de acordo coma DRC 11 de 13 de março de 2014 e da Portaria MS 389 que cria a Linha de Cuidados ao Portador de Doença Renal Cronica da Região de Saúde de Codó.

“Isso aqui caiu do céu! Pra mim, que faço tratamento em Caxias , vai representar economia, comodidade e mais segurança, já que não vou mais percorrer quase 200 quilômetros para ir e voltar”, observou Zé do Queijo dos Santos, 70 anos, que realiza diálise há mais de dois anos. O prefeito Francisco Nagibl elogiou a infraestrutura e, mais uma vez, parabenizou os investidores pela iniciativa e disse que o município de Codó estará sempre de “braços abertos para acolher empreendimentos que representem avanços na qualidade de vida da população”.

A clínica Nefrológica, dispõe de uma equipe profissional de alto nível e ainda conta com suporte externo para casos emergenciais. O acesso para os que sofrem com problemas renais ao tratamento era mais que compromisso de campanha do prefeito Nagib, agora é um o sonho em realizado.

Não possui nenhuma não conformidade com as exigências dos órgãos de Vigilância Sanitária do Estado.

“É uma diferença grande poder fazer o tratamento perto de casa. As viagens eram muito desgastantes. Aqui teremos todo conforto a comodidade bem pertinho de nossas casas e de nossas famílias”, declarou um paciente.

Também estiveram presentes no evento familiares e pacientes com problemas renais,o ex prefeito e amigo Zito Rolim, secretários municipais, vereadores e a população de Codó.

“Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade e o apoio para poder finalmente proporcionar esse tratamento aos codoenses que precisam. Que bom que conquistamos juntos esse benefício para a nossa população logo no início de nossa gestão. Estou realmente muito feliz de ver os pacientes recebendo seus tratamentos com mais comodidade e próximo aos seus lares, bem aqui na nossa cidade.