Prefeito Francisco Ngib e Duarte Junior inauguram o Posto do Viva Cidadão em Codó

A população Codoense recebeu definitivamente a unidade do Viva nesta sexta-feira (26), a unidade do VIVA em Codó já está em pleno funcionamento e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, a unidade esta, localizada na Rua Afonso Pena, S/N, Centro., e conta com os serviços de emissão de 1ª e 2ª via de RG, inscrição e consulta no CPF, emissão de antecedentes criminais, Procon, Jucema, serviços das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Segurança Alimentar Nutricional, e Finanças; SAAE; e serviços on-line como emissão de boletim de ocorrência, emissão de faturas e boletos, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos, dentre outros. A solenidade de inauguração contou com a presença do Prefeito Francisco Nagib,Diretor do Procon/Viva, Duarte Jr. e do Secretario de Segurança Jeferson Portela, que representou o governador Flavio Dino, vereadores, de secretários municipais e estaduais, além da população em geral.

O Prefeito Francisco Nagib agradeceu ao Diretor Duarte Junior pela implantação do Viva em Codó, que contou com a força do ex prefeito Zito Rolim,

“A partir do momento que conseguimos atender as pessoas com qualidade estamos realizando o nosso papel de gestor público. O VIVA de Codó é mais uma prova da nossa parceria com o Governo do Estado que vem transformando para melhor a realidade da nossa região”, disse Francisco Nagib.

A instalação da unidade do Viva em Codó integra o projeto de expansão, descentralização e reestruturação do órgão. Atende ainda às diretrizes do governo do Estado no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos, oferecendo mais qualidade, conforto, segurança e acessibilidade ao público. A unidade tem capacidade para mais de 500 atendimentos diários, com 10 postos de serviços e 13 guichês.

“Codó é um município importante do centro do Maranhão e certamente será um polo de atendimento para a população da região. Além dos serviços de emissão de documentos, também contamos com os serviços do Procon/MA para orientação e defesa dos direitos do consumidor. Estamos trabalhando para garantir cidadania e o desenvolvimento social de todos os maranhenses”, afirmou Duarte Júnior, diretor geral do VIVA e presidente do Procon/MA.

Jovem Trabalhador

“Duarte Junior hoje podemos afirmar que é um jovem comprometido em trabalhar pela população, as vezes nós secretários pensamos que estamos trabalhando pouco quando vemos esse jovem cortando Maranhão todo de segunda a segunda ele não para” afirmou o secretario e segurança publica Jeferson Portela

Fiscalização:

Duarte Junior, disse que semana que vem vai acontecer em Codó uma fiscalização na revendedoras de gás e acabar com revenda do gás clandestino e depois será a vez dos Postos de Gasolina. Nos Bancos Duarte comunicou ao Diretor do Procon em Codo, Romulo que é pra fiscalizar os Bancos todos os dias e não semanal,onde de fevereiro até hoje já foram feitas 55 atuações no bancos.