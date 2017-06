Prefeito Nagib e comitiva participam de festejos juninos no fim de semana em Codó

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, a Primeira-Dama, Agnes Oliveira e comitiva participaram de festejos juninos neste fim de semana na cidade de Codó. O prefeito esteve na Festa Junina do SAAE de Codó, que aconteceu na sede da AABB para cerca de cem funcionários da autarquia e convidados. Junto com o gestor e a Primeira Dama estavam o ex-prefeito de Codó, Zito Rolim, o vereador e delegado, Rômulo Vasconcelos, o Diretor geral do SAAE, Evimar Barbosa, a diretoria da autarquia, entre outras autoridades.

Evimar Barbosa falou sobre a organização da festa e agradeceu a presença de todos. “Sempre procuramos prestigiar nossos servidores. Nossa filosofia de resultados também abrange a constante valorização do nosso quadro de funcionários e a integração interna entre todos. Portanto sempre realizamos confraternizações em datas especiais. A festa junina foi organizada pela diretoria e também por todos os funcionários, que fizeram as comidas típicas. Agradeço a presença do prefeito, autoridades e todos os convidados”.

Para o prefeito Francisco Nagib, a confraternização é o reflexo do novo SAAE. “É o resultado de uma gestão competente, composta por uma diretoria de bons profissionais, que estão transformando o SAAE de Codó em referência no nosso estado. Os quatro diretores desempenham suas funções com bastante eficiência e isso tudo reflete no desempenho dos servidores, que agora estão bastante motivados. Esse clima harmônico é bom para o trabalho e para integração de todos os profissionais do SAAE, como podemos ver nessa bela confraternização junina. Parabéns a todos”, comentou.

Após a festa Junina do SAAE, o prefeito Nagib, ex-prefeito Zito Rolim e comitiva ainda foram para a zona rural. “Agora vamos visitar a festa junina que está sendo preparada pelos moradores da comunidade Caeira. É uma comunidade muito animada e iremos prestigiar nossos amigos desta parte de nossa zona rural”, finalizou prefeito Nagib.

ASCOM